CorSport ottimista: “Pioli sembra intenzionato a dare un’altra chance a Beltran”

La nuova Fiorentina di Stefano Pioli muove i primi passi ufficiali oggi con il tradizionale test in famiglia contro la Primavera di Daniele Galloppa, al Viola Park. A oltre un mese dall’inizio della stagione, l’amichevole rappresenta la prima occasione per osservare l’impostazione tattica e l’identità della squadra, ancora in fase embrionale e con molte questioni di mercato da risolvere.