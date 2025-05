CorSport rivela: “In società non tutti convinti dei benefici della Conference”

La motivazione è alta: l’Udinese, già salva, ha perso 17 partite in stagione e all’andata espugnò il Franchi. La Fiorentina, decima per rendimento nel girone di ritorno, vorrà riscattarsi e chiudere al meglio una stagione altalenante ma ancora aperta a un epilogo positivo. I segnali incoraggianti arrivano anche dai singoli: Cataldi ha recuperato dall’infortunio, Gudmundsson è pronto a tornare protagonista, e Comuzzo è in ballottaggio per un posto in difesa.