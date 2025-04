CorSport rivela: “De Gea sempre titolare, nonostante gli accordi con Terracciano”

A inizio anno Palladino aveva preso degli accordi con Terracciano. Poi non rispettati per far giocare sempre De Gea

LaFiorentina è pronta ad affidarsi di nuovo a David De Gea. E ci mancherebbe altro: grazie (anche) alle sue prestazioni, i viola hanno chiuso quattro clean sheet negli ultimi due mesi. Il classe ’90 trasmette una sicurezza incommensurabile alla retroguardia viola, senza il bisogno di urlare o scomporsi. Gli basta la presenza per incutere quel timore reverenziale che nutre regolarmente l’entusiasmo dei suoi compagni di squadra. Ci sarà un motivo se ormai Palladino ha scelto di assegnargli in automatico il ruolo di titolare pure in Conference League, nonostante gli accordi stipulati a inizio anno con Terracciano. Non sono più ammessi errori, e il tecnico lo sa bene.