CorSport spiega: “Fagioli ha già pagato e non avrà ulteriori conseguenze”

Rivendica il diritto di rialzarsi dopo l’errore, sottolineando di non aver fatto male a nessuno se non a se stesso, e chiede rispetto per sé e per chi lo ha aiutato, finito indirettamente coinvolto. Ringrazia Fiorentina, Juventus, famiglia e amici per il sostegno e annuncia che non tornerà più sull’argomento: ora vuole pensare solo al calcio. L’avvocato di Fagioli, Armando Simbari, conferma che il giocatore ha già affrontato le conseguenze sportive e psicologiche, e che sul piano penale si valuta la chiusura del caso tramite un’oblazione, essendo per lui la questione ormai chiusa. Lo scrive il Corriere dello Sport.