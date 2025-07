CorSport: “Se Pradè non dovesse soddisfare Mandragora, pronte nuove opzioni”

Ro lando Mandragora-Fiorentina, prosegue la saga. In queste ultime settimane le parti si sono aggiornate senza raggiungere, per adesso, un accordo. Ci deve ancora essere il confronto decisivo per parlare apertamente delle cifre, anche perché la dirigenza viola sta provando a mettere insieme l'offerta economicamente migliore da presentare al centrocampista.

Tuttavia senza esiti positivi. Bisognerà aspettare. Nel frattempo un paio di giorni fa è intervenuto a Sky Sport uno degli agenti di Mandragora, ossia Stefano Antonelli,che ha smorzato le previsioni più ottimistiche di chi parlava di una trattativa a un passo dalla chiusura. «Per ora ci sono stati cordialissimi incontri, ma non c’è un accordo. Non si può dire che c’è una strada che porta al rinnovo. La Fiorentina però è una società meravigliosa e il rapporto con loro è meraviglioso», ha detto Antonelli. Che poi si è espresso sugli altri scenari:«La cosa importante è sapere che Rolando ha la stima non solo di Firenze, ma di altre squadre. Il Betis si è interessato. Al momento la Fiorentina non ha intenzione di parlare di nulla. La strada è stata aperta e adesso vedremo».