CorSport: “Pioli, la Fiorentina titolare c’è. Adesso qualche innesto per sognare”

Stefano Pioli ha ufficialmente iniziato il suo secondo ciclo alla guida della Fiorentina, facendo il suo ingresso al Viola Park il 13 luglio, un giorno dopo l’annuncio ufficiale. Il ritardo era dovuto solo a questioni fiscali legate alla residenza in Arabia Saudita, dove ha allenato l’Al-Nassr fino al 25 giugno. Pioli ha comunque seguito da lontano la costruzione della squadra durante queste settimane e ora potrà guidarla direttamente nel ritiro iniziato oggi. La rosa è già in gran parte definita, un fatto raro per la Fiorentina a metà luglio, anche se restano alcuni tasselli da completare.