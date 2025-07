CorSport: “Piccoli nome caldo. Esposito? Distanza tra Inter e Cagliari”

La situazione di Moise Kean è attualmente in stallo: non ci sono offerte concrete, sebbene club interessati non manchino. L’Al-Hilal potrebbe pagare la clausola, ma il giocatore non è la prima scelta (i sauditi preferiscono profili come Osimhen, Nuñez o Gyokeres). Anche il Manchester United è stato accostato, ma finora senza passi ufficiali. La clausola rescissoria scade martedì, e in caso di attivazione, la Fiorentina avrà 48 ore per rilanciare, arrivando così al 17 luglio.