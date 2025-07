CorSport: “Per Pradè, Dodò è già stato accontentato mesi fa. Rinnovo fermo”

Tutto fermo per il rinnovo di Dodò

Il Corriere dello Sport si sofferma sul rinnovo di Dodò. Niente di nuovo sotto il sole. Ad oggi non esiste una possibilità concreta che i procuratori del terzino brasiliano e la dirigenza viola si incontrino per discutere il rinnovo di contratto.

Né è pronta una nuova proposta economica per convincere il classe '98 a tornare sui suoi passi. Dodo si allena consapevole di essere un giocatore della Fiorentina fino al giugno del 2027, e la situazione non cambierà a meno di offerte irrinunciabili (come minimo da 30 milioni di euro).