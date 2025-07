CorSport: “Per Bernarbé serve uno sconto”. Vive le piste Bennacer e Asllani

Con l’inizio del ritiro fissato per lunedì 14, la Fiorentina punta ad accelerare due trattative prioritarie: Adrian Bernabé e Sebastiano Esposito. Entrambi i giocatori rappresentano rinforzi mirati per centrocampo e attacco, ritenuti fondamentali nel progetto tecnico guidato da Stefano Pioli. L’obiettivo è chiaro: innalzare la qualità della rosa con profili giovani e già pronti, senza stravolgere la strategia salvo l’arrivo di fattori esterni che possano cambiare le dinamiche di mercato.

Adrian Bernabé è in cima alla lista dei desideri del club viola. Il centrocampista del Parma incarna perfettamente l’idea della nuova Fiorentina: un mix di tecnica, creatività e capacità di costruzione del gioco. Il suo stile si integrerebbe bene con profili già in rosa come Fagioli e Fazzini. Tuttavia, il prezzo fissato dal Parma — venti milioni di euro — rappresenta un ostacolo significativo. Sebbene il club emiliano non sia intenzionato a cederlo facilmente, la Fiorentina spera in una trattativa che possa partire da quella cifra e chiudersi al ribasso.