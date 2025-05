CorSport: Parisi ancora a destra? Adli regista al posto di Cataldi

Verso la sfida di domani contro la Roma, il Corriere dello Sport - Stadio prova a tracciare quello che può essere l'undici di partenza della Fiorentina all'Olimpico. Come scrive il quotidiano, c'è da credere che l'allenatore si affiderà grosso modo ai soliti, un po' per comodità e un po' per forza. Difficile l'impiego di Moreno in difesa, con la linea a tre che - senza lo squalificato Ranieri - sarà composta da Pongracic, Pablo Marì e Comuzzo. I dubbi maggiori sono a centrocampo.

Folo o Parisi?

Dopo Siviglia, possibile conferma di Parisi sull'out di destra, ma Folorunsho resta leggermente favorito sull'ex Empoli vista la partenza da titolare del mancino a Siviglia. In mezzo invece c'è da sostituire Cataldi, con Adli in pole per il ruolo di regista con Mandragora e Fagioli ai suoi fianchi. A sinistra Gosens punto fermo, davanti nuova maglia da titolare per Gudmundsson che stavolta dovrebbe partire in coppia con Kean invece di Beltran, pronto ad accomodarsi in panchina.