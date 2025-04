CorSport: “Palladino? Rosa più forte di quella di Italiano. Ha il dovere di provarci”

La Fiorentina riparte dalla Conference League con il dovere di crederci fino in fondo. Nonostante l’etichetta di “coppa dei poveri”, questa competizione rappresenta oggi una grande opportunità per una squadra che, dopo due finali perse e una campagna acquisti ambiziosa, ha bisogno di raccogliere risultati concreti. L’ottavo posto in campionato, infatti, complica la corsa all’Europa che conta, rendendo la Conference una strada quasi obbligata per dare un senso alla stagione e agli investimenti fatti.