Il giorno dopo la partita, il futuro comincerà subito: è in programma un incontro tra dirigenza e staff tecnico per definire il piano della prossima stagione. Al centro di tutto ci sarà inevitabilmente proprio Kean, che con i suoi gol rappresenta una risorsa fondamentale per ogni ambizione futura. Per trattenerlo, la Fiorentina dovrà convincerlo con un progetto serio e competitivo, perché le offerte – specie in estate – non mancheranno.