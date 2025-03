La Fiorentina arriva al match con il rischio di stanchezza dopo la gara col Panathinaikos, ma con la motivazione extra di Kean e Fagioli, ex bianconeri in cerca di riscatto. Dall'altra parte, Vlahovic e Gonzalez, anche loro ex, vivono stagioni deludenti, ma con motivazioni diverse, avendo lasciato Firenze per ambire a traguardi più alti. Lo scrive il Corriere dello Sport.