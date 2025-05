CorSport: “Palladino chiama Ferrari. Le dimissioni e la reazione di Commisso”

Sebbene restino dubbi sulle reali motivazioni – come possibili divergenze sul mercato o l’interesse di altri club – la dirigenza viola è rimasta profondamente spiazzata. L’annuncio ufficiale è ora atteso per formalizzare la separazione. La reazione di Commisso, informato dagli Stati Uniti, è stata di forte delusione. Il club, che aveva già iniziato la pianificazione per la nuova stagione con Palladino, si ritrova costretto a ripartire da zero in un momento critico. Lo scrive il Corriere dello Sport.