CorSport ottimista: “Kean-Commisso, servono altri incontri. Ma trauma evitabile”

Moise Kean è diventato il volto delle ambizioni della Fiorentina in questa stagione, grazie ai suoi 23 gol complessivi (17 in campionato, 5 in Conference League e 1 in Coppa Italia). È il primo italiano a superare i 15 gol in campionato con la maglia viola dopo Giuseppe Rossi nel 2013-14, e ora punta a superare i 24 gol totali di Roberto Baggio e Alberto Galassi, avvicinandosi al record stagionale di Gilardino (25 nel 2008-09). I suoi gol non sono mai stati banali: spesso decisivi, hanno tenuto viva la corsa della Fiorentina verso l’Europa League e la semifinale di Conference League.