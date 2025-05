CorSport: “Mandragora piace, lui vuole Firenze. Ma Commisso non si è fatto avanti”

La sua centralità nel progetto di Palladino è evidente anche nei numeri: 42 presenze stagionali, con appena sei gare saltate non per scelta tecnica ma per infortuni o turnazioni forzate. L’ultima sostituzione risale a quasi un mese fa, segno di una fiducia ormai totale da parte dell’allenatore. Il rendimento lo ha portato a candidarsi concretamente per una convocazione in Nazionale, un sogno dichiarato e potenzialmente alla portata nelle imminenti amichevoli dell’Italia. L’eventuale qualificazione in Conference League passerà anche dai suoi piedi e dalla sua leadership silenziosa.