CorSport: “L’infortunio di Bove e la lite con Biraghi. La rivoluzione di Palladino”

Nella più sorprendente rivoluzione di mercato di gennaio, in una squadra in piena corsa per la Champions League, il testimone passa ora, inevitabilmente, a Raffaele Palladino. La Fiorentina, terza in classifica con una partita da recuperare, era a un punto dal Napoli e a tre dall’Atalanta quando, l’11 dicembre, è avvenuta la rottura con Cristiano Biraghi. Il capitano è stato il primo a finire sul mercato e, pur non avendo più giocato da allora, il suo trasferimento si è concretizzato solo ieri.