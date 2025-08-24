CorSport: “La rinascita di Kean. E c’è chi lo vedeva dietro a Beltran e Nzola”

Il Corriere dello Sport si sofferma su Moise Kean

Redazione VN 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 09:28)

Moise Kean, classe 1999, dopo anni di difficoltà a imporsi alla Juventus e all’estero, trova nuova linfa alla Fiorentina nell’estate 2024. Acquistato per 13,5 milioni di euro, Kean ha ancora addosso l'etichetta dell'eterna promessa; soldi spesi appaiono eccessivi, e c'è chi addirittura si spinge a dire come il ragazzo parta nelle gerarchie dell'attacco viola dietro Beltran e Nzola.

Il giovane attaccante si ritrova al centro del progetto tecnico di Raffaele Palladino, che lo designa titolare indiscusso. Il supporto del tecnico e dell’ambiente viola gli permette di ritrovare fiducia, segnando presto i suoi primi gol sia in Conference League che in Serie A, interrompendo un digiuno lungo 17 mesi e iniziando una stagione brillante.

Grazie a serenità, stimoli positivi e un ambiente che lo valorizza, Kean trasforma le sue prestazioni in continuità: esultanze hip-hop e gol spettacolari diventano la cifra della sua crescita personale e calcistica. La Fiorentina, grazie al suo contributo, si mantiene stabilmente nelle zone alte della classifica e si candida per traguardi importanti, mentre Kean ritorna anche in Nazionale con Luciano Spalletti, confermando il suo rilancio professionale.

Il culmine della rinascita arriva il 29 dicembre 2024 allo Juventus Stadium, dove segna contro la sua ex squadra con maturità e compostezza, simbolo della definitiva affermazione personale. La stagione si chiude con 25 gol complessivi (19 in campionato) e ottime prestazioni in tutte le competizioni. Kean, non attratto dalle offerte milionarie dall’estero, decide di restare a Firenze, consolidando la sua nuova casa e puntando a trascinare la Fiorentina verso traguardi ancora più ambiziosi. Lo scrive il Corriere dello Sport.