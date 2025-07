CorSport: “La Fiorentina torna su Bennacer, stimato da Pioli. Asllani l’alternativa”

La parola chiave del mercato estivo della Fiorentina è chiara: qualità , soprattutto a centrocampo. Il club viola, con in mente un gioco tecnico e raffinato da offrire a Stefano Pioli, ha puntato con decisione su Adrian Bernabé , individuato come il profilo ideale da affiancare a Fagioli e Fazzini. Tuttavia, dopo una prima apertura, il centrocampista spagnolo ha scelto di restare al Parma per un altro anno, convinto di voler proseguire il proprio percorso di crescita lì.

La Fiorentina non è rimasta a guardare e ha riacceso l’interesse per Ismaël Bennacer, escluso dai convocati del Milan per il ritiro estivo e fuori dal progetto tecnico rossonero. Il franco-algerino è molto stimato da Pioli, che lo ha allenato e valorizzato nei suoi anni milanesi: con caratteristiche diverse rispetto a Bernabé, Bennacer offrirebbe al centrocampo viola più solidità, geometria e un’ottima gestione del possesso in entrambe le fasi di gioco. L’operazione però è complessa: il Milan spara alto e lo stipendio da 4 milioni netti annui del classe ’97 rappresenta un ostacolo non banale.