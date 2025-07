CorSport: “La Fiorentina si diverte. E Firenze si gode Moise Kean”

Nell’amichevole contro la Carrarese, la scena è stata tutta per Moise Kean, autore di una doppietta che ha entusiasmato i duemila presenti al Viola Park e dato fiducia a Stefano Pioli. Dopo la prestazione positiva di Dzeko a Grosseto, è stato il numero 9 viola a prendersi i riflettori, segnando due gol e mostrando una forma già convincente. Il primo centro è arrivato al 27', sfruttando un perfetto cross di Gosens, dopo aver colpito in precedenza una traversa su invito di Dodò. Poco dopo ha sfiorato il raddoppio, prima che lo trovasse all’inizio della ripresa ribadendo in rete una respinta del portiere su un tiro di Ndour.

La Fiorentina si è schierata con un 3-4-2-1 che ha valorizzato gli inserimenti di Fagioli e Ndour e dato spazio sugli esterni a Dodò e Gosens, entrambi già in buona condizione. Pioli ha affidato la trequarti a Richardson e Fazzini, che hanno mostrato spunti interessanti, mentre in difesa Comuzzo, Mari e Ranieri hanno dato continuità al lavoro della scorsa stagione. L’intesa di squadra è sembrata in crescita, con buone trame offensive e un ritmo discreto per essere ancora calcio estivo. Kean ha anche visto annullarsi un terzo gol per fuorigioco, segno della sua costante presenza in area.