CorSport: “La Fiorentina si aspettava di più da Beltran. Rifiutati 15mln… “

Questa sera Lucas Beltran sarà titolare nell'attacco della Fiorentina, complice l’assenza di Kean per infortunio e la squalifica di Zaniolo. Il tecnico Palladino punterà quindi sulla coppia Beltran-Gudmundsson, vista già in tre occasioni stagionali con un bilancio positivo in campionato (due vittorie) ma una sconfitta in Conference. Sarà una gara importante per l'argentino, chiamato a incidere in un momento chiave della stagione, con la Fiorentina ancora in corsa per l’Europa.