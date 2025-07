CorSport: “La Fiorentina rilancia per Sohm. Ecco l’offerta al Parma”

La Fiorentina continua la sua ricerca per rafforzare il centrocampo, con Simon Sohm che resta il principale obiettivo di mercato. Nonostante le dichiarazioni di Stefano Pioli, che ha chiesto tempo per valutare la rosa durante il ritiro e le amichevoli in Inghilterra, il club non ha interrotto il lavoro dietro le quinte. Il reparto mediano è considerato prioritario, e il nome di Sohm, classe 2001 del Parma, è sempre più centrale nei piani viola.

Anche se un’accelerazione immediata non sembra probabile, le basi per una trattativa concreta sono ormai gettate. La distanza tra domanda e offerta si è ridotta, e con il giusto compromesso Simon Sohm potrebbe davvero vestire la maglia viola in tempi non troppo lontani, portando forza e qualità a un reparto chiave per gli equilibri della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.