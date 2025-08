CorSport: “La Fiorentina pronta a piazzare Sottil. Al suo posto ecco Zortea”

Oltre al centrocampista e all’attaccante, l’altra priorità sul mercato rimane quella di un vice Dodò. E a proposito del brasiliano: nelle ultime ore il Galatasaray ha bussato alla porta per chiedere informazioni, con la Fiorentina che ha ribadito il prezzo per lasciarlo partire: 30 milioni.

Sugli esterni, per vedere un ingresso in più, servirà prima piazzare Riccardo Sottil (su di lui Torino e Sassuolo), col nome buono per sostituirlo che rimane quello di Nadir Zortea del Cagliari.

Non solo Beltran e Sottil. Pradè e Goretti sono al lavoro per sfoltire la rosa: definito il passaggio di Oliver Christensen con lo Sturm Graz con la formula del prestito secco (al suo posto torna Luca Lezzerini, 30 anni, svincolato dal Brescia e cresciuto nel settore giovanile viola), si lavora alla definizione della cessione di Mbala Nzola al Pisa. Anche qui sulla base di un prestito con diritto di riscatto attorno ai 6 milioni, diritto pronto a trasformarsi in obbligo in caso di salvezza dei nerazzurri. Lo scrive il Corriere dello Sport.