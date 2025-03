CorSport: “La Fiorentina non può soffrire sempre. Palladino rifletta”

Nella ripresa, l’ingresso di Ioannidis ha dato nuova energia al Panathinaikos, che ha sfiorato il gol in più occasioni. Gosens è stato decisivo in difesa prima di servire a Kean l’assist per il 3-0. Sembrava finita, ma un fallo ingenuo di Fagioli ha regalato un rigore ai greci, trasformato da Ioannidis. Nel finale, tra i cambi di Palladino e l’espulsione di Mladenovic, la Fiorentina ha resistito e conquistato la qualificazione. La serata si è chiusa con la festa al Franchi, ma ora il vero test sarà contro la Juventus. Lo riporta il Corriere dello Sport.