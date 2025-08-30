CorSport: “La Fiorentina non può ringraziare il software della Conference League”

Il Corriere dello Sport commenta il sorteggio della Fiorentina

Redazione VN 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 07:51)

Il sorteggio della Conference League non è stato benevolo con la Fiorentina, che a differenza di altre italiane non può dirsi fortunata. Inserita in prima fascia, ha trovato subito un avversario insidioso come il Rapid Vienna, già affrontato e superato con fatica nei playoff del 2023, e con l’attaccante M’Buyi da tenere d’occhio. In seconda fascia è toccata la Dinamo Kiev, squadra esperta e abituata ai palcoscenici europei, mentre dalla terza è arrivato il Mainz, probabilmente la rivale più temibile, capace di chiudere al sesto posto la scorsa Bundesliga. A completare il quadro, l’Aek Atene, una delle migliori squadre della quarta fascia, con diversi ex della Serie A e dell’universo viola, tra cui Luka Jovic.

In quinta e sesta fascia il sorteggio ha offerto Sigma Olomouc e Losanna, squadre non irresistibili ma comunque insidiose per diversi motivi. I cechi hanno un livello discreto, superiore a quello di altri club di campionati minori, mentre il Losanna porta con sé ricordi storici legati ad Antognoni e il fattore campo dello stadio su erba sintetica, ostico per Pioli che già in passato ha vissuto esperienze negative su questo tipo di superficie. In entrambi i casi, dunque, non si tratta di rivali scontate, e servirà massima concentrazione per evitare sorprese.

Il confronto con i gironi precedenti di Conference non è favorevole: nelle stagioni scorse la Fiorentina aveva incrociato squadre di livello molto più basso, come The New Saints, Apoel o San Gallo, riuscendo così a costruirsi un percorso agevole fino a semifinali e finali. Ora invece le difficoltà sono superiori e l’inizio del cammino si preannuncia in salita. Tuttavia, con la rosa a disposizione e l’esperienza accumulata nelle ultime edizioni, l’obiettivo rimane chiaro: alzare finalmente il trofeo dopo due finali perse e una semifinale, un traguardo che a Firenze è ormai diventato un sogno da realizzare. Lo scrive il Corriere dello Sport.