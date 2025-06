CorSport: “La Fiorentina chiama il Milan per Bennacer. Martedì giorno decisivo”

Il Corriere dello Sport spinge su Bennacer

Redazione VN 21 giugno - 06:52

La Fiorentina non si ferma a Fazzini e continua a lavorare per alzare ulteriormente il livello qualitativo del centrocampo.L’obiettivo di prestigio è Ismaël Bennacer, il cui futuro sarà più chiaro dopo il 24 giugno, data ultima per la risoluzione dei prestiti. Entro martedì si saprà se il Marsiglia, allenato da De Zerbi, eserciterà l’opzione di acquisto da 12 milioni o se il centrocampista farà ritorno al Milan.

Le indiscrezioni parlano di un Marsiglia non intenzionato a riscattare Bennacer, mentre il Milan, dal canto suo, non sembra intenzionato a trattenerlo. Alla luce di questo scenario, la Fiorentina si è mossa in anticipo, manifestando interesse direttamente al club rossonero. Tuttavia, due ostacoli importanti si frappongono alla trattativa: il costo del cartellino, che si aggira sui 12-14 milioni, e l’ingaggio del giocatore, che percepisce 4 milioni netti a stagione.

Nonostante le difficoltà economiche, il forte rapporto tra Pioli e Bennacer rappresenta una carta che la Fiorentina potrebbe giocare per rendere possibile l’operazione. Proprio la stima reciproca tra tecnico e calciatore può allungare i tempi della trattativa ma tenerla comunque in vita. A differenza di quella per Fazzini, definita in tempi rapidi, questa operazione richiederà più pazienza, ma resta aperta e potenzialmente realizzabile. Lo scrive il Corriere dello Sport.