CorSport: “Kospo ha convinto Pioli. Sarà portato in Inghilterra per la tournée”

La Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo di Eman Kospo, giovane difensore svizzero di origini bosniache, classe 2007, prelevato dal Barcellona per 400mila euro più una percentuale sulla futura rivendita . Nonostante la giovane età, Kospo ha già collezionato un’importante esperienza da titolare nella Youth League e ha vinto campionato e Coppa del Re di categoria. Alla sua prima uscita al Viola Park, contro la Primavera, è stato schierato da Pioli nel secondo tempo con la prima squadra, non nella formazione giovanile, segno che lo staff tecnico lo considera già molto più di una semplice promessa.

Kospo ha subito impressionato per personalità, naturalezza e intelligenza tattica. Pur essendo destro, è stato utilizzato come centrale di sinistra, mostrando adattabilità, fisicità (è alto 1,90 m) e senso della posizione. Ha partecipato con equilibrio sia alla fase difensiva sia alla costruzione del gioco, con movimenti istintivi ma efficaci. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, dimostrando che, nonostante i pochi giorni a Firenze, ha già il potenziale per competere ad alti livelli.