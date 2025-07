CorSport: “Kean, niente contatti con Inzaghi. Il giocatore ha scelto Firenze”

Scaduta la clausola chi vorrà provare a prendere Kean, oltre all'accordo del giocatore dovrà soddisfare le richieste della Fiorentina che vuole blindarlo. Un cambio di rotta c'era già stato nei giorni scorsi con la volontà da parte dell'attaccante di non volersi legare a un club arabo. Dopo settimane di corteggiamento dell'Al-Qadsiah e, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, partendo dal presupposto che non si sono stati contatti con Simone Inzaghi, Kean ha comunicato ai suoi procuratori di voler rimanere in Europa .

Premier

Sembra che la Premier possa essere l'unica destinazione in grado di tentare Kean per il prestigio, ma anche per l'ingaggio che percepirebbe. E infatti la grande pretendente rimane proprio il Manchester United che però non hanno mai avanzato una richiesta concreta.