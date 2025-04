CorSport: “Kean e Fagioli, due juventini fanno godere Firenze. Chi l’avrebbe detto”

Chi l'avrebbe immaginato che due ex juventini sarebbero diventati protagonisti a Firenze? Moise Kean e Nicolò Fagioli, tra i migliori in campo contro l’Atalanta, stanno conquistando la tifoseria viola con le loro qualità. Se in passato la Fiorentina ha ceduto talenti alla Juventus, ora la situazione sembra ribaltata, con il club bianconero che si è privato di giocatori che avrebbero potuto essergli utili. Firenze, invece, si gode Kean e Fagioli, che rappresentano un mix perfetto di potenza e classe.