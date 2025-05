CorSport: “Italiano gioca meglio, ma butta via una partita. E la Fiorentina vince”

Il Bologna esce da Firenze con l’amaro in bocca dopo una sconfitta per 3-2 che sa di beffa, soprattutto per come si era sviluppata la partita. La squadra di Italiano ha dominato a lungo il possesso palla e il gioco offensivo, ma ha pagato a caro prezzo disattenzioni difensive clamorose. Il primo gol è arrivato alla prima occasione utile per la Fiorentina, con Parisi bravo a sfruttare un errore della retroguardia rossoblù. Nonostante undici tiri contro uno nella prima frazione, il Bologna si è trovato sotto all’intervallo, punito dalla solita fragilità difensiva.