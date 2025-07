CorSport: “Il Parma fa muro per Bernabé, ma Pradè ci spera. Il punto su Sohm”

La Fiorentina ha individuato in Adrián Bernabé del Parma il rinforzo ideale per il centrocampo. Il classe 2001 è la prima scelta della dirigenza viola grazie alle sue doti tecniche: visione di gioco, velocità, qualità e attitudine all’assist. Tuttavia, il vero ostacolo è rappresentato dalla posizione del Parma, che non vorrebbe cedere il giocatore in questa finestra di mercato. Il paradosso, però, sta nel fatto che i ducali hanno comunque fissato un prezzo: almeno 20 milioni di euro, lasciando così uno spiraglio aperto in caso di offerta importante.