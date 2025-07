CorSport: “Il concetto espresso con forza da Edin Dzeko. Anche Pioli è d’accordo”

Dzeko sulle parole di Pioli

Redazione VN 18 luglio 2025 (modifica il 18 luglio 2025 | 08:54)

Edin Dzeko si è presentato ufficialmente al Viola Park, anche se il suo nome non aveva bisogno di presentazioni: 437 gol in carriera, 107 in Serie A, e una reputazione da leader silenzioso. Nella sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina, ha subito chiarito l’obiettivo: smettere di essere “solo bravi ragazzi” in campo e iniziare a vincere. Un messaggio che ricalca quello di Pioli, nuovo tecnico viola, e che mira a dare alla squadra la mentalità giusta per fare il salto di qualità.

Il centravanti bosniaco ha indicato chiaramente gli obiettivi stagionali: la Conference League è un traguardo concreto, ma lo sguardo è rivolto anche alla Champions, competizione che definisce essenziale per il prestigio di un club. Secondo Dzeko, la Fiorentina è una squadra in crescita, ma le tre finali perse negli ultimi anni sono un segnale: serve un cambio di passo, e l’arrivo di un tecnico vincente come Pioli è la risposta. La sua motivazione è altissima, e non manca di sottolineare come sia stato fondamentale anche il sostegno della moglie nella scelta di tornare in Italia, ispirato dai ricordi d’infanzia legati a Batistuta.

Dzeko ha parlato anche del suo passato recente e dei compagni di reparto: nessun rancore per l’addio all’Inter, ma un forte desiderio di dimostrare ancora il proprio valore, dopo i 46 gol segnati in due anni al Fenerbahce. Alla Fiorentina ha già trovato sintonia con Gudmundsson e Kean, e crede fermamente che i grandi giocatori possano coesistere. Non teme l’età, anzi: “Conta il lavoro, e io continuo a farlo più degli altri”, ha detto con convinzione. Infine, un primo cenno al rapporto con Pioli: c’è stima reciproca, e la sensazione che questa nuova avventura possa essere l’ultima, ma anche una delle più importanti della sua carriera. Lo scrive il Corriere dello Sport.