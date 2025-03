CorSport: “Gudmundsson supera pure Moise Kean! Riscatto? Si vedrà… “

Sul fronte del mercato, il suo futuro resta incerto. Arrivato in prestito oneroso con un'opzione di riscatto, la Fiorentina dovrà decidere entro giugno se acquistarlo per 17 milioni più 3,5 di bonus. Dopo un recupero lampo da un infortunio, l’islandese è tornato protagonista, contribuendo al passaggio del turno in Conference League. Se riuscirà a raggiungere la piena forma, potrà essere un elemento chiave nella parte finale della stagione viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.