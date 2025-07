CorSport: “Fiorentina, stallo per Sohm. Si valuta un nome ancora mai uscito”

Stallo a centrocampo per la Fiorentina

La Fiorentina sembra intenzionata a rafforzare il proprio centrocampo con un nuovo acquisto, puntando in particolare su un interditore, ruolo ritenuto fondamentale per il gioco di Stefano Pioli. Il prossimo colpo di mercato dovrebbe quindi riguardare la mediana.

Il nome più discusso in questo momento è quello di Simon Sohm, centrocampista del Parma, che convince per caratteristiche tecniche e costi. Tuttavia, la trattativa risulta complicata: la distanza tra domanda e offerta rimane ampia, con il Parma fermo sulla richiesta di 20 milioni di euro e la Fiorentina che non ha superato i 13 milioni inizialmente offerti.