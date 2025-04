CorSport: “Fiorentina, se vuoi andare non puoi vincere solo al Franchi”

La Fiorentina deve invertire i numeri in trasferta e per farlo, dovrà battere il Milan

In casa, infatti, la Fiorentina è stata una vera "ammazzagrandi", ottenendo 33 punti in 16 gare e piazzandosi al terzo posto nella classifica delle partite interne. Tuttavia, il rendimento in trasferta è ben diverso: solo 18 punti in 14 partite, con una media di 1,3 punti a gara, che rischia di compromettere la corsa a un piazzamento europeo. Per colmare il divario con le squadre di vertice, è necessario un cambio di passo negli scontri fuori casa, come già dimostrato con la vittoria all'Olimpico contro la Lazio.