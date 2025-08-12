CorSport: “Fiorentina, ora cedere Beltran e Ikoné. Se parte Mandragora c’è Sà”

La Fiorentina sta puntando soprattutto sulle uscite per finanziare le entrate in questo mercato, soprattutto considerati i prezzi elevati dei centravanti in Europa. Tra i giocatori che potrebbero partire ci sono Ikoné e Beltran: il primo è seguito da club brasiliani come Botafogo e Vasco da Gama, mentre Beltran ha rifiutato un’offerta del Flamengo e aspetta ancora una proposta concreta da qualche squadra europea, non avendo giocato nelle recenti amichevoli contro Nottingham Forest e Manchester United.