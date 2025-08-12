La Fiorentina sta puntando soprattutto sulle uscite per finanziare le entrate in questo mercato, soprattutto considerati i prezzi elevati dei centravanti in Europa. Tra i giocatori che potrebbero partire ci sono Ikoné e Beltran: il primo è seguito da club brasiliani come Botafogo e Vasco da Gama, mentre Beltran ha rifiutato un’offerta del Flamengo e aspetta ancora una proposta concreta da qualche squadra europea, non avendo giocato nelle recenti amichevoli contro Nottingham Forest e Manchester United.
Corriere dello Sport
CorSport: “Fiorentina, ora cedere Beltran e Ikoné. Se parte Mandragora c’è Sà”
Un altro nodo importante riguarda il centrocampo, in particolare Rolando Mandragora. Il rinnovo del suo contratto è ancora in sospeso, e la Fiorentina vuole chiudere presto la questione per definire se trattenere o cedere il giocatore. In caso di cessione, sarà necessario riaprire il mercato in entrata per trovare un sostituto adeguato.
Proprio in quest’ottica, nelle ultime ore la Fiorentina è stata accostata a Gustavo Sà, giovane centrocampista offensivo classe 2004 del Famalicao. Il giocatore si è messo in luce nell’ultimo Europeo Under 21 con il Portogallo, dove ha fornito quattro assist giocando principalmente sulla trequarti, attirando così l’attenzione dei viola in cerca di rinforzi per il reparto di centrocampo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
