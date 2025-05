CorSport si chiede: “Fiorentina, ma è così tutto da bocciare?”

La stagione 2024-25 della Fiorentina si chiude con un bilancio agrodolce: gli obiettivi iniziali non sono stati centrati, nonostante l’ambizione dichiarata da Pradè e Palladino. Tuttavia, ci sono basi solide su cui ripartire, rappresentate da numeri oggettivi e incoraggianti.

La Fiorentina ha raccolto finora 62 punti, già un miglioramento rispetto ai 60 dell’ultima stagione con Italiano. Ha brillato contro le big: vittorie contro Juventus, Inter, Milan, Lazio (due volte), Roma, Atalanta e Bologna, per un totale di 26 punti conquistati contro le dirette concorrenti per l’Europa. Palladino è entrato nella storia del club, raggiungendo allenatori illustri grazie ai successi contro le grandi e all’imbattibilità contro Juventus e Milan. Resta però il limite dei punti persi contro squadre di bassa classifica, come gli 8 su 12 concessi a Venezia e Monza.