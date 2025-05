CorSport: “Fiorentina, ecco il biennale per De Gea. Ma l’Europa peserà”

Nonostante l'interesse potenziale di altri club, de Gea ha più volte espresso apprezzamento per Firenze e per il modo in cui lui e la sua famiglia sono stati accolti. La Fiorentina, dal canto suo, non intende forzare l’opzione per il rinnovo, ma vuole costruire un progetto solido attorno a lui. Con la fine della stagione ormai imminente, il club ha l’occasione concreta per porre le basi del suo futuro, che si tratti di un’estensione biennale o della conferma dell’attuale accordo: in ogni caso, le ambizioni viola non possono prescindere dalla figura di de Gea. Lo scrive il Corriere dello Sport.