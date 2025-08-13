CorSport: “Fiorentina, contatti per Piccoli. Ma la spesa non può essere elevata”

L'operazione cessioni, con Beltran e Ikoné (corteggiato dal Botafogo) in primo piano, è fondamentale per finanziare gli acquisti della Fiorentina nella seconda metà di agosto. La società e Stefano Pioli non vogliono però perdere tempo e stanno già valutando opzioni a basso costo per rinforzare la rosa senza aspettare troppo.