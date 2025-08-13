L'operazione cessioni, con Beltran e Ikoné (corteggiato dal Botafogo) in primo piano, è fondamentale per finanziare gli acquisti della Fiorentina nella seconda metà di agosto. La società e Stefano Pioli non vogliono però perdere tempo e stanno già valutando opzioni a basso costo per rinforzare la rosa senza aspettare troppo.
CorSport: “Fiorentina, contatti per Piccoli. Ma la spesa non può essere elevata”
I nomi sul taccuino della Fiorentina, come Daku (Rubin Kazan), Harder (Sporting Club), Shpendi (Cesena) e Siwe (Guingamp), al momento sono fuori budget se non prima si liberano posti liberando gli esuberi. Stessa situazione per Fotis Ioannidis, prima scelta del club, valutato almeno 22 milioni dal Panathinaikos, e per Roberto Piccoli, per cui sono in corso nuovi contatti.
La priorità resta quindi sfoltire la rosa e soprattutto alleggerire il monte ingaggi, condizione necessaria per fare investimenti mirati. Per ora la Fiorentina può permettersi solo operazioni in prestito, dato che la spesa per una nuova punta — che sarebbe comunque una riserva di Moise Kean — deve rimanere contenuta. Lo scrive il Corriere dello Sport.
