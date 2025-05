CorSport: “Fiorentina, basta rimpianti. Pensa ai 4 punti persi con il Monza”

La Fiorentina di Palladino non si può permettere altri passi falsi

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Venezia con l'obiettivo di ottenere tre punti cruciali per la corsa europea, dopo il pareggio dell'andata a Firenze. Nonostante la stagione sia stata segnata da rimpianti, come i punti persi contro il Monza, ora la concentrazione è tutta sulla partita odierna, seguita da quella contro il Bologna e l’Udinese. La squadra è consapevole di dover essere concreta, con una solida difesa e un attacco che, privo di Kean, dovrà essere supportato al meglio.

La difesa sarà un aspetto cruciale, considerando le recenti difficoltà della Fiorentina in fase di contenimento. Infatti, nelle ultime 9 partite tra campionato e Conference, la squadra ha subito ben 12 gol, riuscendo a mantenere la porta inviolata solo contro il Parma. In questo contesto, la solidità difensiva diventa un fattore imprescindibile per ottenere il successo contro il Venezia.