CorSport: “Ecco quanto deve spendere di stipendi la Fiorentina per gli esuberi”

Nei prossimi giorni la Fiorentina dovrà concentrarsi sul “mercato collaterale”, ovvero la cessione degli esuberi che non rientrano nei piani tecnici di Stefano Pioli. La permanenza di questi giocatori blocca di fatto nuovi acquisti, soprattutto in attacco, dove la dirigenza viola vorrebbe inserire almeno un innesto entro fine mercato. Oltre all’aspetto tecnico, è fondamentale ridurre il monte ingaggi, oggi gravato in larga parte da calciatori fuori progetto che pesano in modo significativo sul bilancio societario.