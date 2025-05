CorSport e il rosso a Zaniolo: “Sa tanto di parola fine sull’esperienza in viola”

La sconfitta contro la Roma pesa molto per la Fiorentina, che ora vede ridotte al minimo le speranze di qualificarsi tra le prime cinque in campionato. Tuttavia, nel postpartita, sia i giocatori che la dirigenza hanno rivendicato la buona prestazione, lamentando però un arbitraggio insufficiente. Ndour ha sottolineato il valore della prestazione nonostante la beffa nel recupero, mentre Pradè e Parisi hanno incitato il gruppo a non mollare in vista del decisivo ritorno di Conference League contro il Betis.