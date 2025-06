CorSport: “Dzeko e Fazzini voluti da Pioli. Ma il suo pupillo era già in rosa”

L'opinione di Pioli sugli acquisti della Fiorentina

Redazione VN 21 giugno 2025 (modifica il 21 giugno 2025 | 08:11)

Anche se non è ancora ufficialmente l’allenatore, Stefano Pioli sta già plasmando la nuova Fiorentina. In stretto contatto con Pradè, Ferrari e Goretti, l’ex tecnico del Milan sta indicando scelte e strategie per costruire una squadra profondamente rinnovata. Ha voluto Dzeko, ha approvato senza esitazioni Fazzini e ha condiviso la conferma di altri elementi, come Fagioli, dimostrando di avere le idee chiare sul progetto.

La struttura tattica sarà definita in ritiro: Pioli valuterà se proseguire con la difesa a tre ereditata da Palladino o tornare al suo 4-2-3-1, lasciando quindi spazio a più opzioni. Intanto, sono già in lista giocatori come Valentini, rientrato dal prestito al Verona, e il giovane Fortini, classe 2006, che rappresenta il futuro. Il tecnico vuole seguire da vicino tutti gli sviluppi, anche sui giovani.

Dzeko è stato il primo grande acquisto e non per caso: Pioli lo considera un punto di riferimento sia tecnico che carismatico. In mezzo al campo, oltre a Fazzini, l’obiettivo ambizioso resta Bennacer, giocatore che il tecnico conosce benissimo e che incarna perfettamente la qualità e la visione che Pioli vuole per il suo nuovo centrocampo viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.