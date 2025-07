CorSport: “Dodò vuole di più, la Fiorentina non accetta meno”. Mossa Galatasaray

C'è una cifra che la Fiorentina ha in mente per il rinnovo di Dodò e una per la sua cessione. La prima, il brasiliano la ritiene troppo bassa, mentre la seconda, per il momento, nessuno ha ritenuto di pagarla. Il club viola si è sempre detto sereno riguardo alla trattativa per il rinnovo del classe 1998, in scadenza nel 2027, mentre la preseason va avanti. Questo quanto scrive al riguardo il Corriere dello Sport: