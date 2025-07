CorSport: “Dodò non vuole rinnovare. C’è la Juventus, ecco quanto chiede Commisso”

Dubbi sulla permeanza di Dodò alla Fiorentina

Redazione VN 23 luglio 2025 (modifica il 23 luglio 2025 | 09:57)

La situazione legata agli esterni della Fiorentina resta in evoluzione, con il futuro di Dodò ancora incerto. Il brasiliano, che non ha avviato trattative per il rinnovo del contratto, è al centro dell’attenzione di diversi club, tra cui la Juventus, che aveva già mostrato interesse a marzo quando il mercato era ancora sotto la guida di Giuntoli. Il presidente Commisso valuta il giocatore circa 30 milioni di euro, cifra necessaria per liberarlo.

Nel frattempo, tra le alternative valutate per la fascia destra figura Nahuel Molina, terzino argentino campione del mondo, attualmente in uscita dall’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha appena acquistato Ruggeri dall’Atalanta, rendendo più probabile la partenza di Molina, che viene considerato una valida opzione per rafforzare il reparto. Il suo costo si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Molina, soprannominato “il levriero” per la sua velocità, è apprezzato per la sua esperienza internazionale e per la mentalità vincente. Insieme a lui, anche Tagliafico — connazionale e attualmente svincolato — rappresenta un’opzione credibile per garantire solidità ed equilibrio sulle fasce, qualora la Fiorentina dovesse decidere di cambiare volto ai propri esterni. Lo scrive il Corriere dello Sport.