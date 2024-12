CorSport: “Dodò fa tremare l’Empoli, poi poca roba. Viola in campo per Bove”

La sfida tra Fiorentina ed Empoli al Franchi, segnata dal dramma di Edoardo Bove, si è conclusa con una vittoria ai rigori dell’Empoli. Nonostante il sollievo per le condizioni in miglioramento di Bove, la Fiorentina, scesa in campo per onorarlo, non è riuscita a vincere. Il giovane portiere Seghetti, decisivo nella parata su Ranieri, e Sebastiano Esposito, autore del rigore decisivo, sono stati i protagonisti del derby.