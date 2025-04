CorSport “distrugge” Zaniolo. Altro che rilancio, riscatto lontanissimo

Doveva essere la stagione del rilancio, ma al momento è un'altra stagione insipida. Nicolò Zaniolo è uscito dalla partita in Slovenia con il Celje con i complimenti di Palladino per l'impegno dimostrato ma anche con la sensazione di non riuscire mai a dare qualcosa in più di se stesso. Giocare da punta non è il suo terreno di caccia, ma - scrive il Corriere dello Sport - Stadio - lui non sembra metterci tutta la grinta e la voglia per ribaltare la propria carriera. A Firenze è rimasto incastrato nel cambio di modulo di Palladino, dal 4-2-3-1 al 3-5-2, ed è rimasto un pesce fuor d'acqua dentro una squadra che è stata rivoltata come un calzino tre volte nell’arco della stagione.