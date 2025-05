CorSport fa il punto: “De Gea, Dodò e Kean, si tratta. Riflessioni sui prestiti”

Il 19 maggio segna simbolicamente l’inizio della nuova stagione per la Fiorentina, al di là dell’ultima partita contro l’Udinese. La sfida in Friuli servirà anche come banco di prova per quei giocatori il cui futuro è ancora incerto. Intanto, la società è già al lavoro per pianificare il prossimo anno, tra decisioni di mercato e valutazioni interne su chi confermare, chi riscattare e chi potrebbe partire. È il primo passo concreto verso una nuova annata da costruire fin da subito.