CorSport: “Cosa va e cosa no in una Fiorentina che Pioli ha già battezzato”

Il punto sulla Fiorentina che si appresta a cominciare ufficialmente la propria stagione

Redazione VN 15 agosto - 06:17

Il Corriere della Sera in edicola oggi commenta l’amichevole con la Japan University (2-1 il risultato finale a favore della selezione del Sol Levante), In campo quelli che si possono definire i titolarissimi, dato che gli altri hanno giocato in mattinata contro la Primavera, e unica sostituzione al 34’ della ripresa inserendo Bianco per Dzeko e passando al 3-5-1-1.

Cosa va — L'intesa Dodo-Kean, con neo le più occasioni a testa non sfruttate; la centralità di Sohm nel gioco viola stavolta, ad esempio, sotto forma di assist per Gud sul gol del vantaggio viola (16’); Dzeko più coinvolto; la Fiorentina in avanti ha costruito e provato a concretizzare sia con gli attaccanti che con gli inserimenti di centrocampisti e difensori.

Cosa non va — Pioli avrà sicuramente qualcosa da ridire ai suoi sulla fase difensiva e c’entra poco il dubbio che aleggia sulla difficoltà di sostenere il tridente d’attacco, perché il pareggio concesso agli ospiti al 33’ (cross di Matsunaga, Pongracic che si fa scavalcare dal pallone, Gosens che chiude in ritardo, nel mezzo ai due c'è Tsuneto che batte De Gea in scivolata) è arrivato a difesa schierata, così come un altro paio di tiri pericolosi concessi troppo facilmente a Yamaichi e compagni da dentro l’area. Compreso quello del 2-1. Genere di disappunto differente hanno provocato le palle-gol non sfruttate da Dzeko, Ranieri, Dodo (verticalizzazione al millimetro del solito Sohm), Kean (colpo di tacco salvato sulla linea da Hosoi, colpo di testa deviato in angolo da Sato sul cross di Dzeko) tra la fine del primo tempo e l’intera ripresa