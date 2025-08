CorSport conferma: “Contratto di 5 anni per Sohm”. Ecco quanto percepirà

Simon Sohm è virtualmente un calciatore della Fiorentina. Come scrive il Corriere dello Sport, tra la giornata di oggi e quella di domani svolgerà le visite mediche, il quale firmerà, come già riportato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, un contratto quinquennale, andando a percepire un ingaggio da 1,2 milioni di euro netti a stagione.